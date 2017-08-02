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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Эллисон Уильямс записалась в мини-сериал «Мелроуз»

Мини-сериал «Мелроуз» совместного производства американского кабельного канала Showtime и британского телеканала Sky Atlantic продолжает укомплектовывать свой актёрский состав. На днях в кастинг-лист проекта записалась Эллисон Уильямс («Прочь», «Девчонки»).

Пятисерийная комедийная драма, основанная на серии полуавтобиографических романов Эдварда Сент-Обина, повествует о Патрике Мелроузе (Бенедикт Камбербэтч) — плейбое-аристократе, медленно, но верно преодолевающем тяжёлые психологические травмы, полученные в детстве и юношестве. Эллисон Уильямс сыграет Марианну, с которой Мелроуз познакомился во время своих амурных приключений в Нью-Йорке.

Помимо Камбербэтча и Уильямс в мини-сериале снимаются Хьюго Уивинг, Дженнифер Джейсон Ли и Анна Маделей.

Над адаптацией литературного первоисточника работает Дэвид Николс («Один день», «Вдали от обезумевшей толпы»). Режиссирует мини-сериал Эдвард Бергер. Исполнительными продюсерами наряду с Камбербэтчем выступают Майкл Ричард Джексон, Рэйчел Хоровиц и Адам Экланд.

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