Деньги текут рекой: успехи Injustice 2, Playerunknown's Battlegrounds, Friday the 13th: The Game и других игр

С разных уголков сети в нас полетели данные об успехах различных игр. Что ж, попробуем собрать наиболее интересные факты в одном месте.

Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment с гордостью поведало, что их файтинг Injustice 2 стал самой прибыльной консольной игрой второго квартала 2017 года.

Если верить SteamSpy, то продажи сетевого экшена Playerunknown's Battlegrounds перевалили за 6,2 миллиона. Ранний доступ невероятному хиту не мешает – сейчас только Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive превосходят эту королевскую битву по количеству единовременных Steam-игроков.

Fortnite, кооперативная «песочница-выживатор» от студии Epic Games добрался до раннего доступа чуть больше недели назад, но уже разошёлся тиражом свыше полумиллиона копий. Даром что после окончания раннего доступа экшен станет условно-бесплатным.

Friday the 13th: The Game, профинансированный через «Кикстартер» сетевой хоррор с асинхронным геймплеем попал библиотеки 1,8 миллиона человек. И это несмотря на постоянные жалобы от игроков, критикующих проект за баги и нехватку контента (одиночный режим до сих пор находится в разработке, например). Ну авось всё это исправят к 13 октября – пятнице, когда игру издадут на дисках.

Спортивный симулятор NBA 2K17 разошёлся по магазинам тиражом в 8,5 миллиона копий, став самым успешной спортивной игрой в карьере Take-Two. NBA 2K18, к слову, выйдет 19 сентября на PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.

За два дня продажи Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age в Японии перевалили за 2 миллиона. При этом игра пока вышла только на PS4 и 3DS, а версия для Switch последует позже.