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Деньги текут рекой: успехи Injustice 2, Playerunknown's Battlegrounds, Friday the 13th: The Game и других игр

С разных уголков сети в нас полетели данные об успехах различных игр. Что ж, попробуем собрать наиболее интересные факты в одном месте.

  • Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment с гордостью поведало, что их файтинг Injustice 2 стал самой прибыльной консольной игрой второго квартала 2017 года.

  • Если верить SteamSpy, то продажи сетевого экшена Playerunknown's Battlegrounds перевалили за 6,2 миллиона. Ранний доступ невероятному хиту не мешает – сейчас только Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive превосходят эту королевскую битву по количеству единовременных Steam-игроков.

  • Fortnite, кооперативная «песочница-выживатор» от студии Epic Games добрался до раннего доступа чуть больше недели назад, но уже разошёлся тиражом свыше полумиллиона копий. Даром что после окончания раннего доступа экшен станет условно-бесплатным.

  • Friday the 13th: The Game, профинансированный через «Кикстартер» сетевой хоррор с асинхронным геймплеем попал библиотеки 1,8 миллиона человек. И это несмотря на постоянные жалобы от игроков, критикующих проект за баги и нехватку контента (одиночный режим до сих пор находится в разработке, например). Ну авось всё это исправят к 13 октября – пятнице, когда игру издадут на дисках.

  • Спортивный симулятор NBA 2K17 разошёлся по магазинам тиражом в 8,5 миллиона копий, став самым успешной спортивной игрой в карьере Take-Two. NBA 2K18, к слову, выйдет 19 сентября на PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.

  • За два дня продажи Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age в Японии перевалили за 2 миллиона. При этом игра пока вышла только на PS4 и 3DS, а версия для Switch последует позже.

  • «Выживатор» The Long Dark ещё не вышел из раннего доступа, но его уже купили 1,3 миллиона человек, а студия Bolt Pictures начала планирование киноадаптации.

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Темы
 
Injustice 2 (PlayStation 4, Xbox One) Playerunknown's Battlegrounds (PC) Fortnite Friday the 13th: The Game (PC, PlayStation 4, Xbox One) Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Nintendo Switch, PlayStation 4, 3DS) The Long Dark (PC)
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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