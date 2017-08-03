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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Возвращение «Рыцарей Зодиака»

Не желающая отправляться на покой вот уже более тридцати лет серия «Рыцари Зодиака» (Saint Seiya) получит новое пополнение, которое будет озаглавлено... просто «Рыцари Зодиака» (Knights of the Zodiac: Saint Seiya) и станет CG-ремейком оригинала 1986 года. В сериале будет 12 эпизодов, а мировым показом будет заниматься Netflix

История рассказывает о сироте по имени Сэйя ⸺ одном из сотни, подобранных организацией «Граад» с целью сделать их Святыми ⸺ воинами на страже древнегреческой богини Афины, находящимися под защитой астрономических созвездий и способных использовать силу «космо». Получив титул Святого Пегаса, Сэйя возвращается в Японию, чтобы разыскать свою пропавшую старшую сестру. Надеясь обнаружить информацию о ней, он принимает предложение поучаствовать в организованном «Граад» турнире ⸺ «Галактических Войнах».

Авторы
Режиссёр Ёщихару Ащино «Крест Энже: Рондо ангелов и драконов», «Грэй-мен: Святой»
Сценарист Юджин Сон «Мастера Дуэли»
Дизайнер персонажей Теруми Нищии «Безумные приключения ДжоДжо 3»
Студия Toei Animation
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Рыцари Зодиака (Knights of the Zodiac: Saint Seiya)
 2 июня 2009 годаТрейлер Saint Seiya: The Lost Canvas - Meiō Shinwa 26 мая 2013 годаCG-Святые 10 марта 2014 годаСейя сотоварищи  3 февраля 2015 годаЗолотой Зодиак
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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