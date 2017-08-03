Возвращение «Рыцарей Зодиака»

Не желающая отправляться на покой вот уже более тридцати лет серия «Рыцари Зодиака» (Saint Seiya) получит новое пополнение, которое будет озаглавлено... просто «Рыцари Зодиака» (Knights of the Zodiac: Saint Seiya) и станет CG-ремейком оригинала 1986 года. В сериале будет 12 эпизодов, а мировым показом будет заниматься Netflix

История рассказывает о сироте по имени Сэйя ⸺ одном из сотни, подобранных организацией «Граад» с целью сделать их Святыми ⸺ воинами на страже древнегреческой богини Афины, находящимися под защитой астрономических созвездий и способных использовать силу «космо». Получив титул Святого Пегаса, Сэйя возвращается в Японию, чтобы разыскать свою пропавшую старшую сестру. Надеясь обнаружить информацию о ней, он принимает предложение поучаствовать в организованном «Граад» турнире ⸺ «Галактических Войнах».