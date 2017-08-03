«Тихоокеанский рубеж 2» бросили на съедение Стивену Спилбергу

Студии Universal Pictures и Legendary подписали «Тихоокеанскому рубежу 2» смертный приговор, перенеся премьеру с 23 февраля на 23 марта 2018 года. На этой дате уже стоит пара мультиков (Isle of Dogs и Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes), экшен-комедия Action Point с Джонни Ноксвиллем и «Робин Гуд» с Тэроном Эджертоном. Но не это самое страшное, через неделю в прокат зайдёт акула Стивена Спилберга под названием «Первому игроку приготовиться» и всем резко станет хреново.

«Тихоокеанский рубеж 2» будет спасаться на азиатских рынках и его единственная надежда — маленький бюджет. Но панихиду лучше заказать уже сейчас.

Сюжет рассказывает, как спустя десять лет после сражения рядом с порталом в другое измерение; океаны успокоились, но чувство тревоги не ушло. Благодаря победе программа Егерей всецело восстановлена и эволюционировала в самую развёрнутую систему защиты за всю человеческую историю. В ряды организации теперь берут самых лучших и одарённых, чтобы вырастить новое поколение героев. Когда Кайдзю вернутся, они будут во всеоружии.