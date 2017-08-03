Джеймс Волк («Зверинец», «Миллиарды») составит компанию Билли Бобу Торнтону во втором сезоне нового многосерийного хита потокового сервиса Amazon «Голиаф».

Юридическая драма повествует о Билли Макбрайде (Билли Боб Торнтон) — некогда успешном, но позже скатившемся в пьянство адвокате, внезапно получившем возможность вернуться из забвения благодаря громкому делу против бывшего коллеги.

Джеймс Волк предстанет в образе специального агента ФБР Джеффа Клейтона, который не только поможет герою Торнтона в поимке главного подозреваемого по делу об убийстве Маркоса Пеньи, но и проявит понятный романтический интерес к его коллеге Пэтти (Нина Арианда).

Второй сезон сериала, созданного Дэвидом Э. Келли («Большая маленькая ложь») и Джонатаном Шапиро («Чёрный список»), продюсирует новый шоураннер проекта, обладатель премии «Пибоди» Клайд Филипс («Декстер»). Режиссирует Уолтер Хилл («Байки из склепа»). Дата возвращения драмы на телеэкраны пока не определена.