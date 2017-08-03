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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Волк поможет ловить преступника во втором сезоне «Голиафа»

Джеймс Волк («Зверинец», «Миллиарды») составит компанию Билли Бобу Торнтону во втором сезоне нового многосерийного хита потокового сервиса Amazon «Голиаф».

Юридическая драма повествует о Билли Макбрайде (Билли Боб Торнтон) — некогда успешном, но позже скатившемся в пьянство адвокате, внезапно получившем возможность вернуться из забвения благодаря громкому делу против бывшего коллеги.

Джеймс Волк предстанет в образе специального агента ФБР Джеффа Клейтона, который не только поможет герою Торнтона в поимке главного подозреваемого по делу об убийстве Маркоса Пеньи, но и проявит понятный романтический интерес к его коллеге Пэтти (Нина Арианда).

Второй сезон сериала, созданного Дэвидом Э. Келли («Большая маленькая ложь») и Джонатаном Шапиро («Чёрный список»), продюсирует новый шоураннер проекта, обладатель премии «Пибоди» Клайд Филипс («Декстер»). Режиссирует Уолтер Хилл («Байки из склепа»). Дата возвращения драмы на телеэкраны пока не определена.

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