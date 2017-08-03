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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Эмма Робертс возвращается в «Американскую историю ужасов»

Инстаграм бессменного автора «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи однозначно намекает, что даже после закрытия «Королев крика», он не намерен расставаться с его главной звездой Эммой Робертс. Две недели назад стало известно, что седьмая глава антологии, получила подзаголовок «Культ», но подробности сюжета пока не раскрываются.

Сыграв в третьем и четвёртом сезонах сериала, Эмма Робертс возвращается в «Американскую историю ужасов» и, по словам Мёрфи, делает это по обыкновению стильно и в полной боевой готовности. В лучших традициях проекта никаких подробностей о её будущей роли не разглашается.

Зато уже известно, что к своим ролям в свежем сезоне хоррор-антологии FX вернутся Сара Полсон и Эван Питерс. К ним примкнут новички проекта Лина Данэм («Девчонки»), Билли Лурд («Королевы крика»), Билли Айкнер («Парки и зоны отдыха»), Элисон Пилл («Отдел новостей»), Колтон Хэйнс («Стрела») и Лесли Гроссман («Скандал»).

Производством детища Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака занимается студия 20th Century Fox TV. Премьера назначена на осень.

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