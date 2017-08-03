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Hellblade: Senua's Sacrifice — трейлер короткометражки «Психоз Сенуа»

Вы ведь не забыли, что уже 8 августа выходит «AAA-инди» от студии Ninja Theory — Hellblade: Senua's Sacrifice? Ну так авторы сообщили, что игра выйдет не одна, а вместе с 25-минутным документальным фильмом о её создании.

Если точнее, то фильм под названием «Психоз Сенуа» будет посвящён тому, как авторы работали с психологами и жертвами психозов, чтобы лучше понять это состояние и передать его максимально реалистично, грамотно и уважительно.

В общем, если вам вдруг не понравится история в Hellblade, то вас наверняка запишут в бесчувственные мудаки, которым безразличны переживания страдающих от психоза людей. Будьте готовы.

 
 
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Видео Hellblade: Senua's Sacrifice (PC, PlayStation 4)
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