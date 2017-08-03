Три новых сериала для CBS All Access

Потоковый сервис CBS All Access продолжает расширять ассортимент оригинального контента. Помимо второго сезона «Борьбы за справедливость» (спин-офф «Хорошей жены») и многострадального «Звёздного пути: Дискавери» зелёный свет дали сразу трём новым проектам.

Многосерийная драма «Странный ангел» (Strange Angel) от Марка Хеймана (« Чёрный лебедь»), основанная на романе Джорджа Пендла, поведает о жизни загадочного гения Джека Парсонса. Живший в 1940-х годах в Лос-Анджелесе, днём он был учёным-ракетостроителем, ночью — участником ритуальных оргий и последователем оккультиста Алистера Кроули. Режиссёром и продюсером проекта выступает Дэвид Лоури («История призрака», «Пит и его дракон»).

Комедия «Бездействие» (No Activity) устроит неразбериху во время полицейской спецоперации в наркокартеле: двух рядовых копов, двух преступников, двух курьеров и пару мексиканских тоннельщиков ждёт неожиданная и судьбоносная встреча. За ремейк одноимённого австралийского сериала берутся Уилл Феррелл, Адам Маккей и их производственная компания Funny or Die.

И наконец, действие мистического триллера «Доллар» ($1) развернётся в загнивающем городишке посткризисной Америки, где однодолларовая купюра, в ходе обычного, казалось бы, оборота переходящая из рук в руки, оставляет за собой кровавый след множества убийств. Драму за авторством Джейсона Мосберга («Арсенал») режиссирует Крэйг Зобел («Оставленные»).