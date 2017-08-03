Q.U.B.E. 2 — похожая на Portal головоломка возвращается

Хорошие новости для любителей физических головоломок с видом от первого лица: в следующем году их список пополнит Q.U.B.E. 2. А значит нам пора отмотать время назад и вспомнить, продолжением чего она является.

В 2011 году небольшая инди-студия Toxic Games выпустила свой дебютный проект — головоломку Q.U.B.E., порядком смахивавшую на Portal от малоизвестной конторы под названием Valve. Тогда эта тема ещё не казалась затасканной, да и вообще игра получилась хорошей, но у неё была одна серьёзная проблема: полное отсутствие истории. Иная команда сказала бы «Признаём, но что ж поделать» и двинулась дальше, но авторы Q.U.B.E. решили поступить иначе: они наняли сценариста и переработали игру так, чтобы добавить в неё повествование. Итог, Q.U.B.E.: Director’s Cut, был выпущен на PC и консолях в 2014-2015 годах. И именно его продолжением станет Q.U.B.E. 2, выходящая в 2017 году на PC, PS4 и Xbox One.