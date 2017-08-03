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КИНО
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Вы не поверите, но начались съёмки «Агента Джонни Инглиша 3»

Студия Working Title объявила о начале съёмок шпионской комедии «Агент Джонни Инглиш 3» (Johnny English 3). Звезда серии Роуэн Аткинсон вернётся к роли титульного персонажа — бестолкового английского шпиона, пародирующего понятного кого.

Постановкой займётся британский телережиссёр Дэвид Керр.

Первая часть вышла в 2003 году и при бюджете в $ 40 млн собрала 160,5 млн; на сиквел потратили $ 45 млн и заработали $ 160 млн. Всё ясно: затраты на производство не должны превышать 40 млн, и тогда затея выгорит.

Но вот мистеру Аткинсону уже, страшно сказать, 62 года. Не пора ли дать дорогу молодым? Мы бы с удовольствием посмотрели на Дэниела Крэйга в этой роли. А почему нет? Ему явно надоело играть Джеймса Бонда, зато наверняка накопилось столько яда, что юмор будет по-настоящему злым, а не дурашливым.

С другой стороны, пусть лучше «Агент Джонни Инглиш 3», чем «Братья из Гримсби 2».

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Агент Джонни Инглиш 3
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