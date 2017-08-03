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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Потерянная песня» — авторский состав и синопсис
Промо-арт аниме «Потерянная песня»

Официальный сайт оригинального двенадцатисерийного телевизионного сериала «Потерянная песня» (Lost Song), выходящего в следующем году, объявил авторский состав. Кроме того, аниме обзавелось синопсисом. Международным показом сериала займётся Netflix.

Рин — энергичная девушка с хорошим аппетитом, живущая в зелёной приграничной деревне. В глубинах королевского дворца в шумной столице томиться в одиночестве певица Финис. Объединяет этих двоих удивительная сила, которой не обладает больше никто на свете. Чудесная сила, способная залечивать раны, создавать воду и поднимать ветра — сила песни. Ведомых судьбой героинь ждёт опасное путешествие... Тень войны нависает над королевством, оскверняя кровью невинных даже чудесную песню... Возлюбленные встречают смерть и их беззвучные крики раздаются в каменной тюрьме... Судьбы двух девушек пересекаются, и только от них зависит, будет ли последняя песня об отчаянии, надежде или?...

Авторы
Режиссёр, сценарист Дзюнпей и Морита
Дизайнер персонажей Томонори Фукуда «Робототехнические записи»
Композитор Юске Щирато
Студия Liden Films

Роли Рин и Финис исполнят певица Кономи Судзуки и Юкари Тамура (Наноха Такамачи в «Лиричной волшебнице Нанохе», Элизабет Мидфорд в «Чёрном дворецком»).

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Темы
 
Потерянная песня (Lost Song)
 14 января«Потерянная песня» — анонс и сэйю
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«Потерянная песня» — анонс и сэйю

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