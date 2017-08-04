 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Финальная глава «Дивергента» отправляется на малые экраны Ноль кадров в секунду. Выпуск 172: Вискарь и каннибалы ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 12: Чем отпугнуть от аниме Махершала Али утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива» Новое аниме лета 2017 года
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Охотник за душами» — ремейк классического сёнена
Промо-арт аниме «Охотник за душами»

В свежем выпуске журнала Young Jump было объявлено, что приключенческая сёнен-манга Рю Фудзисаки «Охотник за душами» (Hoshin Engi) получит телевизионную аниме-экранизацию. Новый сериал будет не сиквелом первой экранизации, вышедшей в далёком 1999 году, а ремейком, рассказывающим историю с самого начала. Также у сериала уже подобралась команда сэйю на главные роли.

Злая волшебница околдовала правителя могущественной империи, превратив его в безвольную марионетку. Страна находится в руинах, а злые духи снуют повсюду. Конфедерация Бессмертных мастеров задумала дерзкую операцию: они отправили молодого мастера-чародея, чтобы тот выслеживал и уничтожал лиходеев и злых колдунов на опустошённых землях.

Сэйю
Таикобо Кенщо Оно Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко», Такато в «Шарлотте»
Бунчу Томоаки Маэно Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
Сибусянг Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
+ Обсудить
Темы
 
Охотник за душами (Hoshin Engi)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Международный трейлер фильма «№ 44»
 
Кино Второй международный трейлер фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Кино «Хроника Убийцы Короля» станет блокбастером Lionsgate
 
Кино «Звёздный путь 3» — совершенно новый опыт для Саймона Пегга
 
Кино Начались съёмки фильма про трансформера Бамблби
 
Кино Короткометражка «Солнечные дни» станет большим фильмом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика