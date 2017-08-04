«Охотник за душами» — ремейк классического сёнена

В свежем выпуске журнала Young Jump было объявлено, что приключенческая сёнен-манга Рю Фудзисаки «Охотник за душами» (Hoshin Engi) получит телевизионную аниме-экранизацию. Новый сериал будет не сиквелом первой экранизации, вышедшей в далёком 1999 году, а ремейком, рассказывающим историю с самого начала. Также у сериала уже подобралась команда сэйю на главные роли.

Злая волшебница околдовала правителя могущественной империи, превратив его в безвольную марионетку. Страна находится в руинах, а злые духи снуют повсюду. Конфедерация Бессмертных мастеров задумала дерзкую операцию: они отправили молодого мастера-чародея, чтобы тот выслеживал и уничтожал лиходеев и злых колдунов на опустошённых землях.