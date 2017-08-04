The Evil Within 2 — прокачка, крафт, вариативность

Авторы The Evil Within 2 решили раскрыть некоторые подробности своего проекта.

Так, отвечая на вопрос «Какой элемент вы улучшили в сиквеле сильнее всего?», представители Bethesda сказали «Вариативность». Дескать, теперь, когда мир стал более просторным и менее линейным, игрокам окажется ещё проще выбирать стиль игры себе по вкусу. Хотите — проходите всё стелсом. Не хотите — устраивайте экшен-массакр. Нужен третий вариант? Не найдёте, тут упор явно сделан на эти два. Но это не значит, что вариативность не будет проявляться и в других элементах.

Улучшениям и расширениям подвергнутся прокачка и крафт. Так, апгрейды оружия и развитие способностей Себастьяна больше не зависят от одной «валюты», так что между шкалой здоровья и уроном пистолета выбирать не придётся. Прокачку героя разделили на 5 ветвей, в которых есть как простые улучшения параметров, так и куда более дорогие дополнительные способности.

Патроны в мире игры останутся редкостью, но вместо того, чтобы находить готовые, авторы советуют уделять внимание крафту. Если дотащить всякий хлам до верстака, то там можно будет собирать именно те патроны, что нужны тебе, и не морочить себе голову из-за того, что заботливый дизайнер распрятал по углам только амуницию к твоим наименее любимым пушкам.

Ну и, наконец, авторы говорят, что пытаются усидеть на двух стульях: угодить как поклонникам атмосферных психологических хорроров, так и любителям кровавых шутеров в жутковатой стилистике.

Выход The Evil Within 2 всё ещё намечен на 13 октября.