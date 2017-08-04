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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Экранизация комикса «Шазам» постарается избежать драматической тяжести

Приготовьтесь! Расширенная киновселенная DC будет устанавливать новые высоты лёгкости. Такую установку даёт режиссёр фильма «Шазам» Дэвид Ф. Сандберг:

Лично меня этот персонаж привлекает тем, что главный герой воплощает мечту любого подростка стать Суперменом. Билли Бэтсон — персонаж, который получает и использует шанс превратиться в супергероя. Будет много всего супергероического. Зрители точно могут рассчитывать на повышенный уровень веселья и легковесности на фоне остальных фильмов DC. Все точно заметят разницу.

Естественно, можно пошутить, дескать, вселенная DC быстро скатывается в детство, но когда перед глазами пример «Человека-паука: Возвращения домой», то так сложно удержаться от повторения уже испытанной формулы. Да, сейчас не возбраняется снимать качественное супергероическое кино с тинейджерами, которое можно зарядить пресловутой лёгкостью.

Главный герой — юноша, который превращается в супергероя с силами шести мифологических богов, стоит ему произнести слово «Шазам».

Съёмки начнутся в январе или феврале 2018 года, чтобы выпустить фильм когда-нибудь в 2019-м.

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