Мозговой центр «Трансформеров» приказал долго жить

Помните, как создатели франчайза «Трансформеры» организовали «штаб сценаристов», чтобы... Хотя немножко погодите и продюсер Лоренцо Ди Бонавентура объяснит зачем. Короче говоря, всех этих ненужных писак успешно разогнали.

И объяснение Ди Бонавентура:

Мы собрали сценаристов, чтобы глубже исследовать мифологию Трансформеров. Были и другие причины, но мы так расширили мифологию, что это позволило нам дотянуться до Короля Артура и Второй мировой.

Действительно получилось как-то не ахти, если сюжет «Последнего рыцаря», где есть и Артур и Вторая мировая, венец этой группы придумщиков. Правда, ещё они родили концепцию фильма «Бамблби», не исключено, что хоть здесь идея оправдает себя. Но никаких гарантий.

Собственно, вывод: никакой мозговой центр не в состоянии поправить ситуацию, когда её уже несколько раз угробил режиссёр Майкл Бэй. Впрочем, вырисовывается неприятная дилемма: безмозглый подход не работает и осмысленные действия тоже не помогают. Как же быть? Ну не нельзя перестать снимать это говно.