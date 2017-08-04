«За счастливой жизнью в сеть» — анонс аниме про тридцатилетнюю геймершу

Собственную телевизионную аниме-экранизацию заполучит комедийная веб-манга Рин Кокуё «За счастливой жизнью в сеть» (Netojuu no Susume). Сериал стартует уже 9 октября этого года.

Тридцатилетняя Мориока Морико бросила к чертям офисную работу ради жизни NEET’а. Дабы скрасить своё одиночество и забыть о проблемах, она погрузилась в мир популярной ММОRPG, создав там персонажа — миловидного юношу-мечника по имени Хаящи. Однако первый день внутри игры шёл не слишком гладко, пока она не встретила прекрасную жрицу Лили...