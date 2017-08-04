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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«За счастливой жизнью в сеть» — анонс аниме про тридцатилетнюю геймершу
Промо-арт аниме «За счастливой жизнью в сеть»

Собственную телевизионную аниме-экранизацию заполучит комедийная веб-манга Рин Кокуё «За счастливой жизнью в сеть» (Netojuu no Susume). Сериал стартует уже 9 октября этого года.

Тридцатилетняя Мориока Морико бросила к чертям офисную работу ради жизни NEET’а. Дабы скрасить своё одиночество и забыть о проблемах, она погрузилась в мир популярной ММОRPG, создав там персонажа — миловидного юношу-мечника по имени Хаящи. Однако первый день внутри игры шёл не слишком гладко, пока она не встретила прекрасную жрицу Лили...

Авторы
Режиссёр Казуёщи Ягинума
Помощник режиссёра Саори Ден
Сценарист Казуюки Фудеясу «О-бед», «Кролика заказывали?»
Дизайнер персонажей Сенбон Умищима «Чёрная пуля», «Она и её кот: Всё течёт...»
Композитор Conisch «Для сердца 2», «Ю-Ги-О! Зеал»
Студия SIGNAL.MD

Сэйю
Мориока Морико Мамико Ното Энма Ай в «Девочке из Ада», Бентен в «Восторженном семействе»
Юта Сакурай Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
Хаящи Рёта Сузуки
Лили Рейна Уэда Сакура Хане в «Бакуоне», Щиори Щиномия в «Приключении сакуры»
Коивай Хомаре Томоаки Маэно Дэким в «Смертельном параде», Наоцугу в «Логе горизонта»
Фудзимото Казуоми Такума Теращима Сабуро Тогуса в «Дюрараре», Щирое в «Логе горизонта»
Канбэ Юичи Накамура Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйле», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
Лайлак Юка Аисака Котоне Нода в «Выходке сакуры», Хана Сато в «Городе-замке Одуванчике»
Химерарда Таканори Яги
Покотаро Казухиро Сунсеки
 
 
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Видео За счастливой жизнью в сеть (Neto-Jū no Susume)
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