«За счастливой жизнью в сеть» — анонс аниме про тридцатилетнюю геймершу

Собственную телевизионную аниме-экранизацию заполучит комедийная веб-манга Рин Кокуё «За счастливой жизнью в сеть» (Netojuu no Susume). Сериал стартует уже 9 октября этого года.
Тридцатилетняя Мориока Морико бросила к чертям офисную работу ради жизни NEET’а. Дабы скрасить своё одиночество и забыть о проблемах, она погрузилась в мир популярной ММОRPG, создав там персонажа — миловидного юношу-мечника по имени Хаящи. Однако первый день внутри игры шёл не слишком гладко, пока она не встретила прекрасную жрицу Лили...
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Авторы
|Режиссёр
|Казуёщи Ягинума
|Помощник режиссёра
|Саори Ден
|Сценарист
|Казуюки Фудеясу
|«О-бед», «Кролика заказывали?»
|Дизайнер персонажей
|Сенбон Умищима
|«Чёрная пуля», «Она и её кот: Всё течёт...»
|Композитор
|Conisch
|«Для сердца 2», «Ю-Ги-О! Зеал»
|Студия
|SIGNAL.MD
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Сэйю
|Мориока Морико
|Мамико Ното
|Энма Ай в «Девочке из Ада», Бентен в «Восторженном семействе»
|Юта Сакурай
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
|Хаящи
|Рёта Сузуки
|Лили
|Рейна Уэда
|Сакура Хане в «Бакуоне», Щиори Щиномия в «Приключении сакуры»
|Коивай Хомаре
|Томоаки Маэно
|Дэким в «Смертельном параде», Наоцугу в «Логе горизонта»
|Фудзимото Казуоми
|Такума Теращима
|Сабуро Тогуса в «Дюрараре», Щирое в «Логе горизонта»
|Канбэ
|Юичи Накамура
|Грей Фуллбастер в «Фэйри Тэйле», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
|Лайлак
|Юка Аисака
|Котоне Нода в «Выходке сакуры», Хана Сато в «Городе-замке Одуванчике»
|Химерарда
|Таканори Яги
|Покотаро
|Казухиро Сунсеки