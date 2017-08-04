Видеосервис Youtube Red задумал многосерийный сиквел культового «Парня-каратиста» 1984 года. Десятисерийная комедия о боевых искусствах получила название «Кобра Кай». К своим звёздным ролям в проекте вернутся Ральф Маччио (фильмы «Перекрёсток», «Хичкок») и Уильям Забка («Как я встретил вашу маму»).

Спустя тридцать лет после состоявшегося в 1984 году турнира поверженный и обнищавший Джонни Лоуренс (Уильям Забка) решает заново открыть знаменитое додзё «Кобра Кай». Этот шаг возвращает его на путь застарелой вражды с добившимся успеха и процветания Дэниелом ЛаРуссо (Ральф Маччио), пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки своего учителя мистера Мияги. Это история о людях, которым предстоит бороться с призраками прошлого и проблемами настоящего единственным, известным им способом, — с помощью карате.

Исполнительными продюсерами и сценаристами сериала выступают Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), а также Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»), которые срежиссируют большинство эпизодов первого сезона. Производственный процесс возглавляют Sony Pictures Television и Overbook Entertainment. Премьера запланирована на следующий год.