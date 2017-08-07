Крупных премьер фильмов 10 августа 2017 года всего две: фантастический приключенческий боевик Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и мистический хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». В малых премьерах выбор куда шире: стартуют комедии «Жених на двоих» и «Чудеса в Париже», комедийные драмы «1+1. Нарушая правила» и «Реверберация», а также документальный альманах «Люмьеры!».

Большие премьеры 10 августа 2017 года

Валериан и город тысячи планет Режиссёр Люк Бессон В ролях Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук, Джон Гудман, Хэрби Хэнкок Критиканство 67% Томаты 51% Metacritic 51% IMDb 6,8

Визионерство режиссёра Люка Бессона никогда не было проблемой, в большинстве случаев зрителей уязвляла сценарная составляющая его фильмов. Ещё бы: учитывая сценарную производительность Бессона, неудивительно, что в сюжетах часто встречаются недоработки.

Но визуальной частью в кино чаще всего можно расплатиться за разные повествовательные неувязочки. Взгляните для примера на Майкла Бэя, который уже, скорее всего, не видит разницы между спецэффектами и историей. А Бессон намного тоньше Бэя, всё-таки француз.

Ещё надо учитывать, что открывающий наш обзор премьер фильмов 10 августа 2017 года «Валериан и город тысячи планет», по словам месье Бессона, его проект-мечта. Должен же он был вложиться в кино всей душой — такие вещи, по идее, чувствуются.

Нельзя сказать, что «Валериана» невзлюбили зрители и критики. Рядовая аудитория просто не пошла в кинотеатры: похоже, все рекламные трюки никого не зацепили, да и комикс вроде как культовый, но не местный. А представители профессионального сообщества коллективно решили, что энергетика и визионерство вполне скрашивают сюжетные недочёты.

Проклятие Аннабель: Зарождение зла Режиссёр Дэвид Ф. Сэндберг В ролях Миранда Отто, Стефани Сигман, Талита Бейтман, Лулу Уилсон, Филиппа Энн Култхард, Грейс Фултон Томаты 100% Metacritic 71% IMDb 7,4

Мистический хоррор 2014 года «Проклятие Аннабель» разжился предысторией — на большие экраны выходит ужастик с исчерпывающем названием «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» от сценариста первой части Гэри Добермана и режиссёра ужастика «И гаснет свет…» Дэвида Ф. Сэндберга.

Всё очень просто: вторая картина киносерии расскажет о первых жертвах страшной девочки-игрушки Аннабель, созданной кукольником после трагической гибели его дочери. Кукольник с супругой приглашают погостить в их доме нескольких приютских девочек и монахиню. На них и нацелит своё демоническое внимание проклятая кукла.

Забавная ситуация: первый фильм обругали и критики, и зрители, на «Томатах» у картины 29% поддержки от первых и 36% от вторых, зато приквел невероятным образом пришёлся по душе всем рецензентам — нынче его рейтинг на сайте составляет ровно 100%. Видимо, спасибо стоит сказать именно режиссёру, потому что отмечают в первую очередь умело созданный саспенс и отлично построенный визуальный ряд — стильный и пугающий одновременно.

Малые премьеры 10 августа 2017 года

1+1. Нарушая правила Режиссёр Маркос Карневале В ролях Оскар Мартинес, Родриго де Ла Серна, Алехандра Флейшнер, Карла Петерсон, Рита Полс, Малена Санчес, Моника Райола Критиканство 80% IMDb 6,3

Если вам кажется, что название какое-то подозрительно знакомое, то вам не кажется: фильм — аргентинский ремейк французской комедии-драмы 2011 года. Правда, в оригинальных названиях отличий побольше: «Неприкасаемые» (Intouchables) стали «Неразлучными» (Inseparables); ну а наши локализаторы, не мудрствуя лукаво, добавили к арифметической отсебятине нарушение правил.

Здесь занятный случай заражения ремейковирусом: три года назад аргентинский режиссёр-сценарист Маркос Карневале получил середнячковый американский ремейк своей хорошо принятой ленты «Эльза и Фред» — а теперь сам снял переделку, уступающую оригиналу. Так, на IMDb у «1+1» солидные 8,6 баллов, а у «1+1. Нарушая правила» — лишь 6,3.

Основная претензия — вторичность. Ещё посмотревшие сетуют, что Родриго де ла Серна из ремейка проигрывает Омару Си из оригинала по убедительности, обаянию и цветовому контрасту: последнего в ремейке вообще нет. Так что ленту советуют сугубо тем, кто не видел французский первоисточник и непременно хочет посмотреть эту историю на большом экране.

Жених на двоих Режиссёр Рем Кериси В ролях Рем Кериси, Николя Дювошель, Джулия Пьятон, Сильви Тестю, Франсуа-Ксавье Демезон, Шанталь Лоби, Ив Сен-Луи Критиканство 79% IMDb 6,3

Французское доминирование начинается! Среди малых премьер 10 августа 2017 года сразу три фильма родом из Франции.

Казалось бы, заурядный любовный треугольник. Для пущей клишированности здешние героини противоположны чуть ли не во всём: в отношении к жизни, в профессии, во внешности. Но критики подмечают, что режиссёр, автор идеи и заодно исполнительница одной из главных ролей Рем Кериси сумела подать обычную романтическую фигуру легко, визуально симпатично, местами кроваво и с отчётливым флёром американских комедий. Плюс в этой весёлой истории есть серьёзная тема самоопределения.

Люмьеры! Режиссёр Тьерри Фремо В ролях Луи Люмьер, Огюст Люмьер, Мартин Скорсезе Критиканство 81% IMDb 8,3

Вновь Франция — но уже блюдо высокой синефильской кухни.

Через две недели на экраны вернётся «Терминатор 2: Судный день», спустя 26 лет после релиза… что, всего-то четверть века? Кое-чей прыжок из прошлого в настоящее длиннее пятикратно. Ну-ка, откуда есть пошёл синематограф? Из Франции XIX века, а точнее, 1895 года — когда были сняты «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и другие короткометражки Огюста и Луи Люмьеров. Да, два брата-кинематографиста — это в первую очередь именно они, а не современные Коэны, Руссо и прочие Вачовски. Люмьеры примечательны не только первооткрывательством, но и плодовитостью: успели наснимать почти полторы тысячи фильмов. Короткометражных — но тем не менее! И вот выходит альманах, включающий 108 из них, отреставрированных и прокомментированных.

Автор «Люмьеров!» — тоже, мягко говоря, не нонейм: пусть для Тьерри Фремо это первый опыт режиссуры и сочинения закадрового текста, но его давно знают как директора Каннского кинофестиваля и главу Института Люмьер в Лионе.

Кастинг-лист тоже блестящий: титульные братья Люмьеры и Мартин Скорсезе. Итого полтора часа киноманских деликатесов из тех времён, когда ошеломить публику можно было безо всяких 3D, CG, DD и прочих высокотехнологичных аббревиатур — достаточно было чёрно-белого немого фильма продолжительностью в 50 секунд.

Реверберация Режиссёр Константин Сухарьков В ролях Андрей Зарубин, Наталья Высочанская, Дарья Румянцева, Николай Иванов, Вадим Сквирский, Сергей Уманов, Игорь Головин

А вот и единственная российская премьера 10 августа 2017 года. Правда, снята она была ещё в 2015-м — но на пути к большим экранам задерживаются не только иностранные ленты. Увы, и наконец прорвавшись в кинотеатры, «Реверберация» оказалась даже не малой, а крохотной премьерой: у неё лишь 10 кинотеатров.

По хронометражу она тоже невелика — всего 73 минуты. Для режиссёра-сценариста Константина Сухарькова это второй опыт постановки полнометражного фильма. Авантюрная комедия-драма выстроена вокруг не шибко новой идеи — аферы со страхованием жизни и кредитами; однако по трейлеру выглядит неплохо. Вот только при чём тут «процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях» (таково определение реверберации), поди догадайся.

Чудеса в Париже Режиссёр Доминик Абель, Фиона Гордон В ролях Фиона Гордон, Доминик Абель, Эммануэль Рива, Пьер Ришар, Эмми Боссар Помель, Шарлотт Дюбри , Дэвид Палатино Томаты 86% Metacritic 74% IMDb 6,6

Закрывает наш обзор премьер фильмов 10 августа 2017 года опять-таки Франция — на пару с Бельгией. И вновь комедия — про канадскую библиотекаршу, французского бомжа и других чудаков.

Критики, расхваливая фильм, используют слова «причуды», «комические казусы», «комедия абсурда», «лёгкость». А ругая, неоднократно упоминают Уэса Андерсона: мол, похоже на его стиль. Как будто что-то плохое.

Здесь тоже режиссёры-сценаристы сыграли главные роли — Фиона Гордон и Доминик Абель перевоплотились в Фиону и Дома. Да, подарили персонажам свои имена — и не впервой: так же звали их протагонистов в «Фее» и «Румбе». Раз за разом авторы рассказывают комедийно-романтические истории неких Фионы и Дома, да и сами уже 30 лет как женаты. Словом, Франция не посрамила свою романтическую репутацию, так что закругляемся на сентиментальной ноте.