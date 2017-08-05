«Аладдин» нашёл главного злодея и специального выдуманного персонажа

Студия Walt Disney Studios продолжает идти по тонкому льду кастинга фильма по мотивам собственного мультика «Аладдин». Если ненароком киношники наймут европеоида, то всё, можно сушить сухари.

В этот раз пронесло (два раза)! Марван Кензари — швед и тунисец в одном флаконе — изобразит злого визиря Джафара. Кензари ранее снимался в «Бен-Гуре» и «Мумии». Ещё в кино попала Насим Педрад («Диктатор», «Королевы крика»), которая сыграет Мару — подружку Жасмин, этого персонажа не было в оригинальном мультфильме (как-то тогда справились без лишних комедийных героев второго плана).

Ранее режиссёр Гай Ричи таки нашёл исполнителей главных ролей: Мена Массуда, который сыграет Аладдина и Наоми Скотт для партии принцессы Жасмин. Ну и Уилла Смита сделали, извините, рабом лампы.

Некоторые элементы сюжета обещают позаимствовать из оригинального анимационного фильма, а другие — из книги «Тысяча и одна ночь». Все песни из мультика 1992 года, разумеется, оставят. Действие сюжета развернётся в Аграбе — выдуманном космополитическом городе, который сочетает локации и культуру Ближнего Востока, Индии и Китая (почти все главные рынки сбыта!).

Сценарий написал Джон Огаст («Крупная рыба»).