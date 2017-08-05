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Crash Bandicoot N. Sane Trilogy проложил дорогу другим ремастерам от Activision

В той или иной форме об этом говорилось уже неоднократно, но, выступая перед инвесторами, глава Activision ещё разок признался, что их приятно удивили продажи Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Мы и подумать о таком не могли. Всегда сложно сказать, то ли игру ждёт небольшая, но активная фанбаза, то ли в ней действительно заинтересована широкая аудитория. Краш очень сильно превзошёл наши ожидания. И, даром что пока нам нечего анонсировать, можете не сомневаться: мы очень серьёзно обдумываем дальнейшее развитие данной стратегии и подобные проекты обязательно будут появляться и в будущем.

Но, помимо ремастеров мы намерены изучать и возможность воскрешения классических ip на новых платформах. Ну, как когда мы перенесли Skylanders на мобильные устройства.

 
Эрик Хиршберг, глава Activision

Смартфоны с планшетами он бы мог и не упоминать, но в остальном речь радует и даёт надежду на светлое будущие для когда-то славных франчайзов Activision, погребённых в пучине времён. Interstate ’76 и Vigilante 8, например.

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Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PlayStation 4)
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