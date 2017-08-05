«Владелец вечности» — тизер

К касту сериала «Владелец вечности» (UQ Holder! Magister Negi Magi! 2) присоединились Саяка Харада (Саяка Сумино в «Дурочке») и Акари Кито (Арьябахта в «Запретной татуировке»), которые озвучат Щинобу Юки и Мидзоре Юкихиро.

Четырнадцатилетний Тоута мечтает когда-нибудь выбраться из родной деревни и повидать большой мир, однако его опекунша Евангелина согласна отпустить парня только при условии, что он победит её в бою. Каждый день Тоута предпринимает новые попытки, однако раз за разом они оканчиваются неудачей. Но однажды он получает неожиданную помощь... Это становится первым шагом на его пути к удивительным приключениям в мире науки, магии и бессмертных.