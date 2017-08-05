Телеовощи. Выпуск 183: Очкоубиватель

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Собрано $514 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:42 —
|Новости
|01:01:09 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:08:09 —
|«Последний магнат» — 1x01 (премьера)
|01:19:58 —
|«Номер 104» — 1x01 (премьера)
|01:23:35 —
|«Грешница» — 1х01 (премьера)
|01:29:28 —
|Лариса об «Уилле»
|01:31:01 —
|«Охота на Унабомбера» — 1x01–02 (премьера)
|01:37:39 —
|«Рик и Морти» — 3x02
|01:40:56 —
|«Игра престолов» — 7x03
|01:54:32 —
|«Штамм» — 4x03
|01:56:43 —
|«Игроки» — 3x02
|01:59:17 —
|«Стрелок» — 2x03
|02:02:11 —
|«Форс-мажоры» — 7x04
|02:05:07 —
|«Спасение» — 1x04–05
|02:12:08 —
|«Тёмная материя» — 3x08
|02:17:32 —
|«Озарк» — 1x04–05
|02:19:51 —
|«Проповедник» — 2x07
|02:20:33 —
|«Самурай Джек» — 5x01–10
|02:27:17 —
|«Кровавые гонки» — 1x08
|02:32:46 —
|«Миднайт, Техас» — 1x02
|02:35:22 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x04 (впечатления Ларисы)
|02:37:58 —
|«Рэй Донован» — 3x03–04 (впечатления Михаила)
|02:43:10 —
|«Звёздный путь» — 1x00 (впечатления Юры)
|02:53:32 —
|«Банши» — 2x01–02 (впечатления Михаила)
|03:01:30 —
|Благодарим наших спонсоров
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