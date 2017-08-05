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Hunt: Showdown — дневник разработчиков

Студия Crytek выложила любопытный дневник разработки Hunt: Showdown, в котором можно увидеть немало геймплейных фрагментов из их грядущего сетевого экшена, заточенного под стелс и охоту.

Начинается ролик с небольшой истории о том, как HUNT: Horrors of the Gilded Age, анонсированная в 2014 году, превратилась Hunt: Showdown (если кто не в курсе, то у проекта изменился не только подзаголовок, но и жанр — когда-то это был этакий аналог Left 4 Dead с видом от третьего лица). Оказалось, что причиной было нежелание студии выходить из своей зоны комфорта. Изначально игру разрабатывала Crytek USA — новая команда, собранная из авторов дилогии Darksiders. Но потом у Crytek начались финансовые проблемы, Crytek USA закрыли, а Hunt: Showdown вернули в головной офис. Авторы Far Cry и Crysis посмотрели на него, сказали «Вид от третьего лица? Линейность? Что это вообще за звери такие?», выкинули имевшиеся наработки и взялись делать новую игру в том же сеттинге — такую, что будет им привычной.

Но ехидство ехидством, а Hunt: Showdown вполне может прийтись публике по вкусу. Людям нравится исследовать обширные локации и охотиться на себе подобных — успех PlayerUnknown's Battlegrounds это неплохо доказал. Просто в Showdown стимулом для столкновений между игроками будет не постоянно сжимающаяся область, а желание утащить домой останки управляемых компьютером монстров — и неважно, убитых ли тобой, или снятых с трупов других охотников.

 
 
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Видео Hunt: Showdown (PC)
 20 маяHunt: Showdown — тизер условно-бесплатного шутера
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