Сборы фильмов в США за пятницу, 4 августа

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
- 1Тёмная башня
The Dark Tower$ 7,73451$ 7,7
- 2Дюнкерк
Dunkirk$ 5,0−36,5%4014$ 121,0
- 3Эмоджи фильм
Emojimovie: Express Yourself$ 3,9−61,6%4075$ 41,0
- 4Похищение
Kidnap$ 3,72378$ 3,7
- 5Улётные девочки
Girls Trip$ 3,6−41,6%2582$ 77,7
- 6Детроит
Detroit$ 2,6+1881,5%3007$ 3,1
- 7Человек-паук: Возвращение домой
Spider-Man: Homecoming$ 2,6−35,7%3116$ 288,7
- 8Взрывная блондинка
Atomic Blonde$ 2,4−65,9%3326$ 28,3
- 9Планета обезьян: Война
War of the Planet of the Apes$ 1,7−43,3%2704$ 126,0
- 10Гадкий я 3
Despicable Me 3$ 1,7−29,7%2445$ 237,1
Все ждут, что «Тёмная башня» соберёт за три дня в районе $ 20 млн; если выйдет меньше, то «Дюнкерк» может в третий раз стать лидером десятки.