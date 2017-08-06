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Сборы фильмов в США за пятницу, 4 августа

Все ждут, что «Тёмная башня» соберёт за три дня в районе $ 20 млн; если выйдет меньше, то «Дюнкерк» может в третий раз стать лидером десятки.

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