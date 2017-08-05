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Лутбоксы в Middle-earth: Shadow of War

Лутбоксы продолжают захватывать игровую индустрию. К тому, что сетевые проекты стараются найти в своём дизайне место для продажи сундуков с рандомным контентом, мы уже привыкли. Но теперь эти отголоски азартных игр лезут и в одиночные кампании! Если точнее — в Middle-earth: Shadow of War.

Да, студия Monolith Productions и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment объявили, что в их грядущем экшене появится рынок, позволяющий покупать ящики со случайным обмундированием для героя, сундуки с рандомными предметами для его армии, временные множители опыта и выгодные наборы из всего перечисленного. Покупать их можно будет как за специальную внутриигровую валюту, так и за реальные деньги. Никакого эксклюзивного контента в ящиках не будет — всё, что вам предлагают купить, можно заработать и банальным гриндом в самой игре. Но если вам приспичило получить что-то побыстрее — будьте добры раскошелиться.

Middle-earth: Shadow of War выходит 10 октября. Хочется верить, что с лета на осень игру перенесли не ради добавления этого вот магазина.

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Средиземье: Тени войны (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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