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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джон Литгоу вернётся во втором сезоне комедии «Методом проб и ошибок»

Пусть контракт Джона Литгоу («Корона», «Декстер») с NBC заключался всего на год, создатели мокьюментари «Методом проб и ошибок» твёрдо вознамерились вернуть актёра во второй сезон сериала. Правда, речь идёт лишь о нескольких эпизодах.

Первая часть комедийной антологии посвящена судебному процессу над безобидным и эксцентричным профессором литературы Ларри Хендерсоном (Литгоу), обвиняемом в убийстве своей жены. Защищать его вызвался молодой и зелёный нью-йоркский адвокат Джош Сигал (Николас Д’Агосто). О чём будет второй сезон, пока неизвестно, но по информации портала Deadline, на сей раз центральным персонажем и по совместительству главным подозреваемым в убийстве будет женщина, каким-то образом связанная с Ларри.

Вся команда мечты, включая Николаса Д'Агосто, Джейму Мейс, Стивена Бойера, Шерри Шеперд и Кристу Родригез, вернётся во второй сезон. Ведутся активные поиски исполнителя (исполнительницы?) главной роли, и создатели обещают найти ещё одну приглашённую звезду крупного калибра — под стать Литгоу.

Сценарием по-прежнему занимаются Джефф Астроф и Мэтт Миллер, вдобавок выступающие исполнительными продюсерами второго сезона наравне с Джеффри Блитцем («Парки и зоны отдыха», «Офис»). Производством занимаются Warner Bros. Television, Barge Productions и Good Session Productions.

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Методом проб и ошибок
 21 маяNBC продлил комедию «Методом проб и ошибок» на второй сезон 14 маяNBC передумал закрывать «Вне времени», продлив сериал на второй сезон
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