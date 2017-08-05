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Titanfall 2 была успешна, франчайз не умрёт

Думали, шутер Titanfall 2 провалился из-за релиза рядом с Call of Duty: Infinite Warfare и Battlefield 1? Ну, если верить президенту Respawn Entertainment, это не так.

Игра была успешной и хорошо продалась — пусть и не так хорошо, как заслуживала. Для нас важно поддерживать жизнь во франчайзе. У нас есть художественный руководитель серии, следящий за её ростом и развитием в разных форматах. К сожалению, пока мы не можем говорить о некоторых вещах, над которыми работаем; но вселенную Titanfall забрасывать не планируем.

 
Винс Зампелла, Respawn Entertainment

Эти обещания, правда, не означают, что нас ждёт именно Titanfall 3. Собственно, цитата взята из интервью о мобильной стратегии Titanfall: Assault, выходящей 10 августа. Но хорошо уже то, что студия Respawn Entertainment не загнулась после проблемного релиза Titanfall 2 и переключается на что-то новое.

К слову, в связи с решением замедлить, а потом и вовсе остановить поток DLC Titanfall 2 проект удостоили «ультимативного издания». Обычно в такие принято включать саму игру и контент её сезонного пропуска, но поскольку шутер от Respawn Entertainment был редким примером ААА-игры с бесплатной поддержкой, смысла в Titanfall 2 — Ultimate Edition не много: туда положили всякие дополнительные скины из Deluxe Edition, множители опыта, а также возможность мгновенно разблокировать всех титанов и пилотов.

 
 
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Видео Titanfall 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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