Новости кино — лучшее за неделю

- «Дэдпул 2» — два снимка с Домино — удача повернулась к Дэдпулу своей тёмной стороной.
- Спецэффекты продолжений «Аватара» стоимостью в миллиард — кругленькая сумма для компьютерной анимации.
- «Жажда смерти» — трейлер — Брюс Уиллис веселится и убивает во имя мести и чистых улиц.
- Вы не поверите, но начались съёмки «Агента Джонни Инглиша 3» — возвращение шпиона с лицензией на юмор.
- Сложная история создания фильма «Тёмная башня» — трагическая история без счастливого финала.
- Стивен Кинг хочет, чтобы вторая часть «Тёмной башни» была с рейтингом R — во второй раз они подойдут к Башне с правильной стороны.
- Студия Disney лишила «Отряд самоубийц 2» режиссёра — диснеевские джунгли оказались привлекательнее.
- Начались съёмки фильма про трансформера Бамблби — полное описание сюжета и неожиданные актёрские решения.
- Экранизация комикса «Шазам» постарается избежать драматической тяжести — вселенная DC устала быть мрачной и серьёзной.
- «Тихоокеанский рубеж 2» бросили на съедение Стивену Спилбергу — новая неудачная дата выхода.