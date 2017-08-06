Новости сериалов — лучшее за неделю

- Народ требует отмены сериала про рабство от создателей «Игры престолов» — Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс попали в немилость к активистам.
- Четвёртая серия седьмого сезона «Игры престолов» утекла в сеть — очередной эпизод фэнтезийной саги оказался в сети до официальной премьеры.
- Сериал по «Тёмной башне» намного ближе к романам, чем фильм — Николай Арсель пообещал максимальную близость проекта к литературному первоисточнику.
- Канал НТВ готовит собственных «Бесстыдников» — отечественные сериалоделы продолжают издеваться над заграничными оригиналами.
- Финальная глава «Дивергента» отправляется на малые экраны — Lionsgate таки отправляет кинофранчайз в телевизор.
- Кристина Хендрикс и Джон Слэттери снимутся в драме о династии Романовых — сериал о царских наследниках создаёт Мэттью Вайнер.
- Аниме «Ван-Пис» превратят в игровой сериал — адаптацией приключенческого пиратского эпика руководит Tomorrow Studios.
- Хакеры добрались до седьмого сезона «Игры престолов» — киберпреступники умыкнули у HBO 1,5 терабайта данных.
- «Охотник за разумом» — трейлер — детективный триллер Дэвида Линча выходит на Netflix 13 октября.
- Пресса приписала потоковому сервису Netflix многомиллиардный долг — и основательно просчиталась с суммой.