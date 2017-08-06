Новости аниме — лучшее за неделю

- «Игра Короля» — анонс аниме-хоррора — тридцать два школьника вовлечены в смертельную игру.
- Самое продаваемое аниме за 24–30 июля: потрясающий старт «Твоего имени» — Макото Синкай рвёт чарты продаж.
- «Золотое Божество» — анонс аниме о кладоискателях — герой русско-японской войны ищет золото айнов.
- «Человек-дьявол: Плакса» — трейлер — Netflix спасает аниме с помощью режиссёра Масааки Юасы и возрождения классического франчайза.
- «За счастливой жизнью в сеть» — анонс аниме про тридцатилетнюю геймершу — когда тебе тридцатник, и ты бросаешь работу, чтобы переселиться в MMORPG.
- «Персона 5» — анонс аниме-экранизации — новая «Персона», как и две предыдущие, перебирается в аниме-формат.
- «Потерянная песня» — авторский состав и синопсис — Netflix спасает аниме с помощью поющих девочек.
- Возвращение «Рыцарей Зодиака» — Netflix спасает аниме с помощью ремейка классического франчайза.
- «Охотник за душами» — ремейк классического сёнена — старые франчайзы не умирают, иногда им просто надо настояться.
- «Меч Гая» — фантастический экшен выходит следующей весной — Netflix спасает аниме с помощью брутального экшена.
- «Ангелы смерти» — анонс психологического хоррора — маленькая девочки и серийный убийца объединяются, чтобы сбежать из загадочного здания.