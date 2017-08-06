Новые сериалы 7–13 августа

Вторая неделя августа менее богата на премьеры, чем первая, — в эфир выходят три новых сериала: комедия «Нетипичный» от Netflix, экранизация детективного триллера Стивена Кинга «Мистер Мерседес» и криминальная драмеди «Поймать коротышку» — многосерийный близнец одноимённой кинокартины. А ещё на неделе состоится премьера возрождённых «Утиных историй».
Вторник, 8 августа
комедия
В ролях Джули Клауснер, Билли Айкнер, Джеймс Урбаняк, Андреа Мартин, Габури Сидибе, Коул Эскола
Создатель Джули Клауснер
История о молодых актёрах Джули Клауснер и Билли Айкнере, ищущих славы и признания в Нью-Йорке. Парочка имеет страсть к эксцентричным поступкам, из-за чего порой друзья и знакомые считают их поведение непристойным.
Среда, 9 августа
детектив, триллер
В ролях Брендан Глисон, Гарри Тредэвэй, Келли Линч, Энн-Маргрет, Мэри-Луиз Паркер
Создатель Дэвид Э. Келли
Это история о вышедшем в отставку детективе полиции Билле Ходжесе, стремящемся докопаться до правды в нераскрытом преступлении: некий человек устраивает настоящую бойню, направив угнанный им «Мерседес» в толпу горожан. Маясь от безделья и тоски по работе, Ходжес безо всяких шансов на успех начинает собственное расследование, пытаясь разыскать и посадить преступника раньше, чем он снова кого-нибудь прикончит.
Пятница, 11 августа
комедия, драма
В ролях Ник Додани, Кир Гилкрист, Дженна Бойд, Кристина Оффли, Венди Браун, Джино Монтесинос
Создатель Робиа Рашид
Главный герой истории — 18-летний Сэм, страдающий аутизмом. Достигнув совершеннолетия, парень, однако, решается на крайне ответственный и смелый шаг — поиски той самой, кто составит его личное счастье. Стремление Сэма к самостоятельности помогает встать на путь перемен и его матери.
Суббота, 12 августа
мультсериал, приключения, комедия
В ролях Алан Янг, Расси Тейлор, Теренс Макговерн, Чак Макканн, Брайан Каммингс, Фрэнк Уэлкер
Невероятные приключения племянников Дональда Макдака Хьюи, Луи, Дьюи, отданных на попечение эксцентричному скареде-миллиардеру Скруджу Макдаку, продолжаются.
боевик, научная фантастика, триллер
В ролях Татьяна Маслани, Джордан Джаварис, Мария Дойл Кеннеди, Дилан Брюс, Кевин Ханчард, Скайлер Уэкслер
Создатель Грэм Мэнсон, Джон Фоусет
Десятый эпизод To Right the Wrongs of Many станет заключительным для пятого сезона и сериала.
приключения, драма, исторический
В ролях Джейми Белл, Тимоти Брукс, Сет Нумрик, Кевин Макнэлли, Дж.Е. Мацер, Кристофер Стивенс
Создатель Крэйг Силверштейн
Десятая серия под названием Washington's Spies завершит четвёртый сезон и сериал.
Воскресенье, 13 августа
комедия, криминал
В ролях Крис О'Дауд, Рэй Романо, Шон Бриджес, Лидия Порто, Меган Стивенсон, Кэролайн Додд
Майлз Дэйли, работающий на мафию в Неваде, собирается ради дочери сменить профессию — сделаться кинопродюсером и отмывать деньги на съёмках голливудских фильмов. Однако расстаться с прошлым не так-то просто — сам того не желая, главный герой отбывает в Лос-Анджелес со всем своим криминальным багажом.
комедия, драма
В ролях Мелисса Лео, Майкл Ангарано, Аль Мадригал, Ари Грейнор, Кларк Дюк, Р. Дж. Сайлер
Создатель Джим Керри
Десятый эпизод под заголовком Creative Indifferences станет финальным для первого сезона драмеди. Канал Showtime пока не решил, что делать с сериалом дальше.