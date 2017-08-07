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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«А.И.К.О.: Воплощение» — анонс научно-фантастического аниме от Netflix

Стриминг-сервис Netflix объявил о производстве оригинального двенадцатисерийного научно-фантастического сериала «А.И.К.О.: Воплощение» (A.I.C.O. -Incarnation-), который выйдет на экраны весной 2018 года. Режиссёром аниме станет Казуя Мурата («Стальной алхимик: Священная звезда Милоса», «Гаргантия на зелёной планете»), а производством займётся студия Bones.

В ходе научных исследований в Японии 2035 года происходит инцидент под названием «Разрыв», в результате которого искусственная форма жизни под названием «Материя» выходит из-под контроля и распространяется по всей территории ущелья Куробе. Теперь город, ранее являвшийся центром научных исследований и надеждой человечества, находится в оцеплении.

Спустя два года после происшествия, пятнадцатилетняя Аико Тачибана, потерявшая семью во время Разрыва, узнаёт от нового ученика Юи Канзаки в её школе нечто невероятное: внутри её тела сокрыт секрет, ответ на который находится в «Первичной точке», центре Разрыва. Аико решается проникнуть внутрь запретной зоны вместе с командой дайверов и Юей в качестве проводника. Но когда парень встречает девушку, а в руках их находится судьба человечества, какая правда может открыться на свет?

 
 
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Видео А.И.К.О.: Воплощение (A.I.C.O. -Incarnation-)
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