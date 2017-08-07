Телевизионные «Титаны» DC нашли свою Рэйвен

Долгожданная экранизация «Юных титанов» от DC и Warner Bros., озаглавленная для лаконичности просто «Титаны», наконец начала набор актёров. Волшебницу Рэйвен сыграет начинающая австралийская актриса Тиган Крофт.

Многосерийный боевик расскажет о команде юных супергероев, в состав которой уже точно войдут Дик Грейсон (он же Робин, он же Найтвинг), Старфаер и Рэйвен. Последняя, ранее представленная только в комиксах, анимации, а также как персонаж игр Injustice, обладает завидным количеством талантов: эмпатия, исцеление, способность манипулировать энергией тьмы и временем, телекинез, телепатия и даже невидимость. Главная же её способность — проецировать своё астральное тело и контролировать его, благодаря чему умеет проникать в чужой разум, путешествовать в другие измерения и на огромные расстояния, принимая форму чёрного Ворона.

Адаптацией занимаются сценарист Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), глава DC Entertainment Джефф Джонс и властитель сериальной вселенной DC Грег Берланти («Стрела», «Флэш»). Сериал «Титаны» выйдет на новом потоковом сервисе Warner Bros., который готовится к запуску в следующем году.