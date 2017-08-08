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Автор Another Metroid 2 Remake нашёл работу

У истории фанатского проекта под названием Another Metroid 2 Remake, перенёсшего на 16-битные рельсы игру Metroid II: Return of Samus с древней портативной системы Game Boy, появился приятный эпилог — пусть и не настолько приятный, как нам бы того хотелось.

Автор Another Metroid 2 Remake получил работу в геймдеве. Не в Nintendo, увы — это вам не Sega, чтобы уважать фанатов и нанимать их для работы над своими франчайзами. Нет, Милтон Гуасти стал частью команды Moon Studios, ответственной за красивую метроидванию Ori and the Blind Forest. Взяли его на роль одного из дизайнеров уровней для Ori and the Will of the Wisps, так что теперь поводов сомневаться в качестве сиквела стало ещё меньше, чем раньше.

Another Metroid 2 Remake находилась в разработке больше восьми лет и была прикрыта Nintendo вскоре после релиза — издательство не без оснований побоялось, что их собственный полигональный ремейк не выдержит конкуренции с достойным восхищения детищем фанатов.

Ori and the Will of the Wisps была анонсирована на E3 в этом году и пока не имеет даже приблизительных сроков выхода, но вот на счёт платформ сомневаться не приходится — издаваемый Microsoft проект создаётся для Xbox One и PC (не исключено, что эксклюзивно для Windows 10).

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Another Metroid 2 Remake (PC) Ori and the Will of the Wisps
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