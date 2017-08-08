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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

У экранизации комикса «Злокачественный человек» появился новый режиссёр

Ребекка Томас — режиссёр эпизода The Secret Cabin сериала «Очень странные дела» — согласилась снять экранизацию комикса «Злокачественный человек» (Malignant Man) при студии 20th Century Fox.

Главный герой повествования — Алан Гэйтс, раковый больной в терминальной стадии, свыкшийся с собственной участью до того момента, пока не узнал, что его опухоль является загадочным паразитом. Получив второй шанс на жизнь и сверхчеловеческие способности, протагонист ведёт войну против армии зла, попутно раскрывая тайны своего забытого прошлого.

Известный киношный деятель Джеймс Ван («Форсаж 7», «Аквамен») — один из создателей первоисточника. Над сценарием работал Зак Олкевич.

Ранее разработкой проекта занимался режиссёр Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2: Таинственный остров»).

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Темы
 
Злокачественный человек
 14 июня 2016 годаЗлокачественное добро против всех
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Злокачественное добро против всех

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