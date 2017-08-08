Карл Урбан готов сыграть Дредда в сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1»

Почёт и уважение актёру и самому лучшему постапокалиптическому копу Карлу Урбану. Он в курсе, что готовится сериал «Судья Дредд: Мега-Сити 1» и по-прежнему хочет сниматься не снимая шлема и даже комментирует:

Мы обсуждаем этот вопрос вместе с создателями. Я сказал, что если у Дредда будет осмысленное и деятельное присутствие в сюжете, то я буду там. С огромным удовольствием.

Так держать, Карл!

Над созданием сериала работают студия IM Global Television и британская компания по разработке компьютерных игр Rebellion.

События развернутся в громадном перенаселённом мегаполисе XXII века и поведают о тяготах службы, с которыми столкнётся команда судей — сотрудников правоохранительных органов будущего, наделённых полномочиями полиции, судьи и палача. «Судья Дредд: Мега-Сити 1» появится на экранах через пару лет, точных сроков нет.

Кино с мистером Урбаном вышло в 2012 году и при бюджете в $ 50 млн сумело заработать только $ 35,6 млн. Увы, культового статуса не хватило на производство сиквела.