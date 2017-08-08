Кабельный канал Showtime определился с датой выхода восьмого сезона «Бесстыдников» — комедийная драма, чья судьба в конце прошлого года висела на волоске, вернётся в телеэфир 5 ноября.

Как известно, камнем преткновения в вопросе продления сериала стало требование исполнительницы главной женской роли Эмми Россам повысить ей зарплату. Спустя несколько дней напряжённых переговоров стороны достигли-таки согласия, и в декабре проект получил официальное добро на съёмки двенадцати новых серий.

Сериал Джона Уэллса, основанный на одноимённом британском оригинале Пола Эбботта, повествует о нескучных буднях крайне далёкой от идеала семейки Галлагеров из Чикаго. Помимо Россам в сериале снимаются Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни, Камерон Монахэн и Исидора Горештер.

Трейлера восьмой сезон «Бесстыдников» пока не получил, и дату выхода исполнители главных ролей объявили в коротком промо-ролике: