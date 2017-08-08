Во всех «Аватарах» будет один злодей — полковник Куоритч

Из режиссёра Джеймса Кэмерона по капли выдавливают всё новые подробности о грядущих четырёх сиквелах «Аватара». Журналу Empire удалось выведать следующее:

Отличительная черта продолжений в том, что мы используем тех же персонажей. Есть новые герои и огромное число разных существ и окружений, но я беру хорошо известных персонажей и отправляю их в неисследованные уголки планеты в грандиозное путешествие. Но у нас нет выпрыгивающих каждые пять минут новых лиц. Что самое интересное — нет нового антагониста. Всё тот же самый парень: один ублюдок на все четыре фильма. Он уже невероятно хорош и будет становиться только лучше. Я знаю, Стивен Лэнг нас всех поразит.

Да, Майлз Куоритч будет мучить Джейка Салли на протяжении всех сиквелов. Действительно рисковых ход, надеяться, что конфликт этих двоих не надоест зрителям где-нибудь на «Аватаре 3». Кстати, как лучше вернуть полковника к жизни? С помощью технологий или загрузить его сознание в синего кота?

Ещё Кэмерон назвал крайнего человека, который виноват во всём — это Питер Джексон:

Я так ему и сказал, дескать, Питер, какая же ты сволочь, довёл меня до этого. У нас одна большая история. Мы слегка отличаемся от трилогии «Властелина колец», где были усечённые концовки в каждой части, а потом уже полноценный финал. В «Аватарах» — один общий нарратив, поделённый на четыре отдельных фильма.

Ей-богу, такое может сработать только у Кэмерона и больше ни у кого. «Аватар 2» выходит в декабре 2020 года. Ещё сегодня стало известно, что Мэтт Джералд вернётся к роли капрала Лайла Уэйнфлита. И он тоже помер в первой части. Господи, там хоть кто-нибудь умер по-настоящему? Скорее всего, только Мишель Родригес.