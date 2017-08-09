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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Милла Йовович стала титульной злодейкой в перезапуске «Хеллбоя»

Перезапуск «Хеллбоя» хорошо справляется с подбором актёров. Недавно Иэна Макшейна утвердили в роли профессора Брума, а сегодня Милла Йовович получила партию главной злодейки, она даже присутствует в названии фильма — «Хеллбой: Пробуждения кровавой королевы».

Йовович не чурается таких проектов, за что мы все ей благодарны. Да и злодействовать у неё получается неплохо.

Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов») режиссирует перезапуск с возрастным рейтингом R по сценарию Эндрю Косби («Два ствола», «Эврика»), Кристофера Голдена и Майка Миньолы. Дэвид Харбор («Очень странные дела») играет супергероя из ада.

Сюжет постановки официально не анонсирован, но возможно, Йовович сыграет Нимуэ — персонажа из артурианских легенд. Премьеру планируют организовать уже в 2018 году.

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