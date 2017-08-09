 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Игра престолов» продолжает бить рекорды Финальная глава «Дивергента» отправляется на малые экраны Мэтт Гроунинг работает над мультсериалом о пьющей принцессе Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия»
1
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Artifact — коллекционная карточная игра от Valve

Хорошая новость: Valve анонсировала новую игру! Плохая новость: новую игру анонсировала современная Valve, так что речь не о сингле с интересной историей, а о сетевом проекте в одном из самых популярных на данный момент мультиплеерных жанров.

Встречайте Artifact — коллекционную карточную игру по вселенной Dota 2. Хотя нет, встречать тут пока нечего — об игре известно всего ничего. Скажем, говорят что-то о трёх досках и строительстве бараков... Но мы точно знаем, что Брэд Муир, дизайнер Iron Brigade и Massive Chalice, работает с Valve над этим проектом. И что выпустить его обещают где-то в следующем году.

1 Обсудить
Темы
 
Artifact (PC)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Книга лучше: «Дом странных детей мисс Перегрин»
 
Кино Рецензия на фильм «Восхождение Юпитер»
 
Аниме ЕВА-154: Викторианский хвост
 
Кино Стандарт сюжета «Пиратов Карибского моря — 5»
 
Кино «Макс Стил» — международный трейлер
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 86: Сказание о трёх зонтах
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика