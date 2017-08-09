Artifact — коллекционная карточная игра от Valve

Хорошая новость: Valve анонсировала новую игру! Плохая новость: новую игру анонсировала современная Valve, так что речь не о сингле с интересной историей, а о сетевом проекте в одном из самых популярных на данный момент мультиплеерных жанров.

Встречайте Artifact — коллекционную карточную игру по вселенной Dota 2. Хотя нет, встречать тут пока нечего — об игре известно всего ничего. Скажем, говорят что-то о трёх досках и строительстве бараков... Но мы точно знаем, что Брэд Муир, дизайнер Iron Brigade и Massive Chalice, работает с Valve над этим проектом. И что выпустить его обещают где-то в следующем году.