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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Компания Disney откроет в 2019 году собственный потоковый сервис

Большой Мышь опять вытряс мелочь из кошелька и приобрёл контрольный пакет компании BAMTech, LLC. Как итог сделки: в 2018 году будет запущен потоковый сервис про разнообразные спортивные мероприятия совместно с ESPN, а в 2019-м появится потоковый сервис эксклюзивно для потребления диснеевской продукции.

Компания Disney заплатила $ 1,58 млрд за дополнительные 42% акций в BAMTech — глобального лидера в областях потоковых технологий, маркетинговых услугах, анализа данных и коммерческого менеджмента.

Итак, с 2019 года в американские дома по подписке будут поступать такие тайтлы, как «История игрушек 4» и «Холодное сердце 2». С этим стратегическим сдвигом, кстати, заканчивается соглашение с Netflix, на этой платформе больше не будет никаких новых диснеевских релизов, а все старые, понятное дело, заберут себе.

Судьба проектов студий Lucasfilm и Marvel ещё не определена. Но не стоит рассчитывать на то, что Disney станет помогать Netflix зарабатывать. Не исключено, что для Lucasfilm и Marvel возведут собственный потоковый дом.

Netflix выбрал правильный путь, когда решил вкладываться в оригинальный контент. Кому сейчас нужны посредники, когда можно сделать собственный условный «Нетфликс» с блэкджеком и диснеевскими принцессами.

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