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Студия Lionsgate жаждет продолжений «Сумерек» и «Голодных игр»

Глава студии Lionsgate Джон Фелтхеймер завёл свою старую песню про продолжения франчайзов «Сумерки. Сага» и «Голодные игры»:

Далеко не все истории рассказаны, и у нас есть готовые (на всё?) создатели, чтобы эти истории донести до зрителей.

Ещё Джон добавил, что процесс запустят только с добровольного согласия авторов — писательниц Стефани Майер и Сьюзен Коллинз.

Представьте себе отчаяние мистера Фелтхеймера, вынужденного наблюдать, как простаивают два станка по печатанию денег: все части «Сумерек» суммарно собрали $ 3,3 млрд, а «Голодные игры» — $ 2,9 млрд. Особенно на фоне везунчиков, которые снимают разных «Фантастических тварей» и купаются в долларах. Действительно обидно, блин!

Правда, есть и свои проблемы — звёзды серий (Паттинсон, Стюарт и Лоуренс) вряд ли захотят вернуться. Видимо, дело не обойдётся без расширенных вселенных.

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