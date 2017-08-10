«Патреон» — год спустя

Год назад четыре наших подкаста — «Лазер-шоу „Три дебила“», «Телеовощи», «Еженедельные вопли об аниме» и «Ноль кадров в секунду» — выбрались на Patreon. И вы, дорогие читатели и слушатели, превзошли все наши ожидания и самые смелые надежды. Благодаря щедрости спонсоров подкасты стали лучше, контента на сайте стало больше, а участникам подкастов стало куда проще и приятнее заниматься любимым делом, видя столь явный положительный отклик со стороны аудитории. Настолько положительный, что у «Трёх дебилов» начали заканчиваться цели. И мы поняли, что пора подумать над рядом изменений в списках наших целей и перков.

Хотите попасть в закрытый чат одного из подкастов и комментировать обсуждения в прямом эфире? Теперь у вас есть такая возможность! Хотите попасть в чаты всех четырёх подкастов разом? Не вопрос — перк «Мультипасс» любого из подкастов даст вам именно это! Лично заказывать сериалы нескольким или всем «Телеовощам»? Теперь это проще и дешевле, чем когда-либо!

А какие цели у нас появились! $ 2000 у «Трёх дебилов» исполнят мечту всех давних посетителей «КГ-Портала» — заставят трио из Судакова, Лущинского и Кузьмина вернуться к активному написанию рецензий. $ 2500 добавят новый вид спецвыпусков подкаста, $ 3000 приведут к появлению «Честных трейлеров» от «КГ», ну а если подкаст однажды доберётся до $ 5000, то будет проведена спасательная операция по вызволению Льва Гринберга из ледяного сибирского плена и переселению в дождливый питерский плен — чтобы он использовал освободившееся от борьбы с медведями время на хорошие тексты, свежие идеи и периодическое участие в киноподкасте.

Остальные подкасты меж тем готовы перейти на запись всех выпусков с вебками, анимешники дополнительно вызываются попробовать себя в озвучке сериалов, а геймеры — сесть за создание собственной игры и попытаться доказать всему миру, что они могут не только критиковать чужую работу, но и творить что-то своё.

Подробнее об основных изменениях:

Лазер-шоу «Три дебила» — Перки $ 30 Попадание в список спонсоров, которых мы зачитываем в начале подкаста. $ 40 Доступ к закрытым чатам всех подкастов «КГ» и ссылкам на прямые трансляции (у подкастов, проводящих закрытые трансляции). Лазер-шоу «Три дебила» — Цели $ 2000 Участники подкаста обязуются писать минимум по одной рецензии в месяц (по одной со всех, а не с каждого). $ 2500 Перед выходом блокбастеров мы будем собираться и записывать спецвыпуски с обсуждением всей информации о грядущем фильме. Делать подобное мы будем не реже раза в месяц. $ 3000 Начинаем записывать собственные аналоги «Честных трейлеров». $ 5000 За эту сумму мы силой вывезем Гринберга (а на самом деле исполним его давнюю мечту). Теперь у него станет больше свободного времени (в Петербурге нет нужды играть в инди-игры, смотреть аниме и «Агентов Щ.И.Т.») на хорошие тексты, свежие идеи и периодическое участие в киноподкасте.

Телеовощи — Перки $ 15 Доступ к закрытому чату и текстовому общению во время прямых эфиров. $ 30 Попадание в список спонсоров, которых мы зачитываем в начале подкаста. $ 40 Доступ к закрытым чатам всех подкастов «КГ» и ссылкам на прямые трансляции (у подкастов, проводящих закрытые трансляции). $ 75 Вы получаете уникальное право запретить какому-то одному подкастеру бросить ваш любимый (или ненавистный) сериал. Пусть исполняет свой долг! $ 100 Вы получаете право выбрать сериал, смотреть и обсуждать который будут два человека. $ 150 Вы получаете право выбрать сериал, смотреть и обсуждать который будут все подкастеры. $ 200 Вы можете не только заказать какой-то сериал всем подкастерам, но и запретить одному из них бросать просмотр какого-то онгоинга! $ 250 Вы можете не только заказать какой-то сериал всем подкастерам, но и запретить двум из них бросать просмотр какого-то онгоинга! $ 300 Вы можете не только заказать какой-то сериал всем подкастерам, но и запретить им бросать просмотр какого-то онгоинга! Телеовощи — Цели $ 700 Недавно мы попробовали в качестве эксперимента писать все подкасты «Телеовощей» с вебкамерами. После достижения отметки в $ 700 эти славные времена вернутся на постоянной основе.

ЕВА: Еженедельные вопли об аниме — Перки $ 40 Доступ к закрытым чатам всех подкастов «КГ» и ссылкам на прямые трансляции (у подкастов, проводящих закрытые трансляции). ЕВА: Еженедельные вопли об аниме — Цели $ 600 Ежемесячные спецвыпуски будут записываться с вебкамерами. $ 800 Все подкасты будут записываться с вебками. $ 900 Мы попробуем себя в озвучке аниме и, если нам и публике это понравится, подумаем о превращении данной затеи в регулярное занятие.