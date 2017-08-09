Не откладывая дело в долгий ящик, кабельный канал HBO продлил недавно вернувшийся в эфир сериал «Игроки» на четвёртый сезон.

Комедия с Дуэйном «Скалой» Джонсоном о беспорядочном образе жизни и насущных проблемах бывших и действующих футболистов является одной из самых успешных на канале. Дуэйн Джонсон как всегда убедителен, на сей раз в образе бывшей супер-звезды НФЛ Спенсера Страсмора, после завершения карьеры вынужденного переквалифицироваться в финансового менеджера действующих игроков.

В актёрском составе третьего сезона значатся Роб Кордри, Джон Дэвид Вашингтон, Омар Бенсон Миллер, Донован Картер, Трой Гэрити, Лондон Браун, Жасмин Саймон и Дьюли Хилл.

Создатель сериала — Стивен Левинсон («Подпольная империя», «Красавцы»). Он же числится исполнительным продюсером проекта вместе с Дуэйном Джонсоном, Марком Уолбергом, Дэни Гарсия, Питером Бергом и другими.

Вдобавок продление заполучила ещё одна комедия кабельного канала — «Белая ворона», которая вернётся в эфир с третьим сезоном в следующем году.