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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Спин-офф ситкома «Как я встретил вашу маму» всё ещё возможен

Завершившийся в 2014 году ситком «Как я встретил вашу маму» никак не могут отпустить с миром — многократный обладатель «Эмми», заслуженный ветеран и любимец публики успел пережить угрозу спин-оффа в 2014 году и в 2016-м. И пусть первые попытки состряпать комедию под названием «Как я встретила вашего папу» дважды провалились, они не заставили производственную компанию 20th Century Fox TV вовсе отказаться от навязчивой идеи.

Работавшие над прошлогодним проектом исполнительные продюсеры драмеди «Это мы» Исаак Аптакер и Элизабет Бергер нынче слишком заняты вторым сезоном семейного хита от NBC, поэтому для работы над спин-оффом «Мамы» привлекут новых сценаристов. Более того, прежний незамысловатый сюжет, повествующий о романтически настроенной главной героине в поисках любви всей жизни, отвергнут. По словам главы Fox Даны Уолден, работу над сериалом начнут с нового листа. Возможно, и название сериалу подберут другое.

Премьера спин-оффа «Как я встретил вашу маму» запланирована на телесезон 2018–2019, а поиски подходящих сценаристов начнутся в ближайшее время.

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Как я встретила вашего папу Как я встретил вашу маму
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