 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1 Мэтт Гроунинг работает над мультсериалом о пьющей принцессе Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us Лучшее аниме весны 2017 года «Годзилла: Планета кайдзю» — тизер
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Бонд заставит Showtime подождать

Работа над двадцатисерийной остросюжетной драмой «Чистота» отложена до 2019 года — кабельному каналу Showtime придётся подождать, пока исполнитель главной мужской роли Дэниел Крэйг не закончит съёмки в очередном фильме бондианы. Двадцать пятая кинокартина знаменитого франчайза выйдет в прокат 8 ноября 2019 года.

Об изменениях в съёмочном графике прессу оповестил глава Showtime Дэвид Невинс в ходе ежегодного летнего пресс-тура TCA. В общем-то, никто и не сомневался, что работу над новой историей о Джеймсе Бонде Крэйг предпочтёт съёмкам в сериале. Некоторых журналистов эта новость побудила поинтересоваться, а не под вопросом ли участие кинозвезды в многосерийном проекте. Невинс ответил отрицательно, заявив, что Крэйг задействован почти во всех двадцати эпизодах будущего сериала.

Экранизация одноимённого романа Джонатана Франзена, работа над которой началась в прошлом июне, повествует о страдающей амнезией молодой американке Пип и харизматичном немце Андреасе (Крэйг), который возглавляет расположенную в Южной Америке организацию по торговле секретами в международном масштабе. Именно к этим людям обращается Пип, чтобы узнать, кто она такая.

Тодд Филд («Как малые дети») снимет сериал целиком по сценарию, который пишет вместе с автором первоисточника и Дэвидом Хэйром («Чтец»); вдобавок он выступит исполнительным продюсером сериала наряду с Франзеном, Эли Бушем и Скоттом Рудином («Из машины», «Стив Джобс»).

+ Обсудить
Темы
 
Чистота
 8 августаОбъявлена дата выхода восьмого сезона «Бесстыдников» 2 августаЭллисон Уильямс записалась в мини-сериал «Мелроуз» 29 июляБен Аффлек и Мэтт Дэймон продюсируют криминальную драму «Город на холме»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Битва за Дэниела Крэйга
 
Джеймс Бонд ушёл на Showtime

Тоже интересно

 
Постер фильма «Дизлайк»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 240: Мы же врать не станем
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 73: Сонибойство
 
«ТРОНа 3» не было и не будет
 
Анонс трейлера фильма «хХх: Возвращение Ксандера Кейджа»
 
Игры Релизный трейлер игры Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика