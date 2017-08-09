Джеймс Бонд заставит Showtime подождать

Работа над двадцатисерийной остросюжетной драмой «Чистота» отложена до 2019 года — кабельному каналу Showtime придётся подождать, пока исполнитель главной мужской роли Дэниел Крэйг не закончит съёмки в очередном фильме бондианы. Двадцать пятая кинокартина знаменитого франчайза выйдет в прокат 8 ноября 2019 года.

Об изменениях в съёмочном графике прессу оповестил глава Showtime Дэвид Невинс в ходе ежегодного летнего пресс-тура TCA. В общем-то, никто и не сомневался, что работу над новой историей о Джеймсе Бонде Крэйг предпочтёт съёмкам в сериале. Некоторых журналистов эта новость побудила поинтересоваться, а не под вопросом ли участие кинозвезды в многосерийном проекте. Невинс ответил отрицательно, заявив, что Крэйг задействован почти во всех двадцати эпизодах будущего сериала.

Экранизация одноимённого романа Джонатана Франзена, работа над которой началась в прошлом июне, повествует о страдающей амнезией молодой американке Пип и харизматичном немце Андреасе (Крэйг), который возглавляет расположенную в Южной Америке организацию по торговле секретами в международном масштабе. Именно к этим людям обращается Пип, чтобы узнать, кто она такая.

Тодд Филд («Как малые дети») снимет сериал целиком по сценарию, который пишет вместе с автором первоисточника и Дэвидом Хэйром («Чтец»); вдобавок он выступит исполнительным продюсером сериала наряду с Франзеном, Эли Бушем и Скоттом Рудином («Из машины», «Стив Джобс»).