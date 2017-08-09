Кадры из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи»

Издание Entertainment Weekly представило новые снимки из фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» и развязало языки основным игрокам.

Режиссёр Райан Джонсон:

Первым шагом в написании сюжета была попытка понять, зачем Люк торчит на этом острове. Мы знаем, он совсем не трус и не прячется просто потому что испуган. Ещё мы догадываемся, что он в курсе бедственного положения друзей, ведь им необходима помощь. В нём нуждается галактика, но он засел в какой-то забытой дыре. Нужен был ответ. Люк Скайуокер должен верить в правильность выбранного курса и это раскрывается в процессе истории Рей.

Марк Хэмилл:

Люк совершил ужасную ошибку, предположив, что его племяш и есть избранный. Он вложил всего себя в Кайло, совсем как Оби-Ван с моим персонажем. И его предали с трагическими последствиями. Люк берёт на себя весь груз ответственности. Всё перечисленное мешает ему вернуться в мир и занять заслуженное месте в иерархии Джедаев. Чувство собственной вины, что не смог распознать тьму, пока не стало слишком поздно... Наверное, он смотрит на горизонт и мечтает стать лучше: таким, каким его хотел видеть Оби-Ван. Но мир несовершенен и без конфликта не бывает драмы. Поверьте, конфликтов будет великое множество.

Дэйзи Ридли: