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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ава Дюверней продюсирует экранизацию романа Октавии Э. Батлер «Рассвет»

Очередная классика американской научной фантастики готовится к превращению в сериал — продюсерская компания MACRO и Ава Дюверней («Излом времени») займутся экранизацией романа «Рассвет» за авторством лауреата премий «Хьюго» и «Небьюла» Октавии Э. Батлер.

Первый роман из трилогии «Ксеногенез», впервые увидевший свет в 1987 году, повествует об афроамериканке, спустя 250 лет после ядерной войны объединившей усилия с представителями инопланетной цивилизации для возрождения человеческой расы.

Телережиссёр и сценарист Виктория Махони («Когти», «Цыганка») займётся адаптацией литературного первоисточника. Дюверней и Чарльз Д. Кинг («Ограды») выступают исполнительными продюсерами будущего сериала наравне с Ким Рот, Поппи Хэнкс, Алленом Бэйном, Гари Перлом, Томасом Л. Кратером и Тедди Смитом. Помимо MACRO в производственный процесс включатся студии Forward Movement, Bainframe и Oil & Cattle.

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Рассвет
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