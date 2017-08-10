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Первоисточник: heroichollywood.com Прямая ссылка на новость:

Теперь Чудо-женщина правит балом в фильме «Лига справедливости»

Кусок картона опять изменил наш взгляд на устройство расширенной вселенной DC. В связи с успехом «Чудо-женщины» — пару дней назад фильм таки собрал $ 400 млн в североамериканском прокате (на $ 70 млн больше «Бэтмена против Супермена») — главную героиню якобы сделали центральной фигурой кинофранчайза.

К такому выводу пришли специалисты по изучению свежего синопсиса «Лиги справедливости» (они нашли его на обратной стороне коробки с новой куклой Меры). И только боженька знает, что они дальше сделали с куклой.

Теперь описание сюжета звучит так:

Вновь Чудо-женщина должна показать свою безудержную воинственность. Перед лицом могущественного врага она и Бэтмен вынуждены собрать группу металюдей, чтобы противостоять новой угрозе. Свежеобразованная Лига супегероев попытается спасти планету от вторжения катастрофических масштабов.

Легко догадаться, что раньше история крутилась вокруг Бэтмена, дескать, после самопожертвования Супермена в нём опять проснулась человечность и в компании Дианы Брюс начинает искать супердрузей.

И раньше ходили слухи, что доделывающий фильм режиссёр Джосс Уидон заметно увеличит присутствие персонажа. Ещё недавно разные источники утверждали, что Чудо-женщина сыграет ключевую роль во «Флэшпойнте» — сольной картине Флэша. Желание студии максимально капитализировать очарование актрисы Галь Гадот вполне понятно. Но Тёмного рыцаря всё равно немножко жалко.

Кино выходит 16 ноября 2017 года.

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