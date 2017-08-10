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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Дэдпула» снимет экранизацию «Нейроманта»

Студия Fox действительно выполнила обещание — найти режиссёру Тиму Миллеру («Дэдпул») высокопрофильный проект. Мистера Миллера некрасиво убрали с постановки «Дэдпула 2» после того, как он и Райан Рейнольдс не смогли найти способа сосуществовать.

Миллера и его студию по производству спецэффектов Blur загрузили экранизацией романа Уильяма Гибсона «Нейромант» (Neuromancer). Проект уже несколько раз пытались поднять с земли усилиями разных киноделов, но неизменно роняли обратно. Сейчас вот только найдут нового сценариста и начнут с чистого листа.

Главный герой истории — Кейс — один из лучших хакеров, который спёр у своего нанимателя и в ответ получил удар по нервной системе из-за чего потерял доступ в кибепространство. Без денег и смысла жизни протагонист медленно загибается, но тут его находит Молли — наёмница-телохранитель, работающая на таинственного полковника. Последний восстанавливает повреждённый мозг Кейса, но и дополняет его имплантом с медленно действующим ядом, чтобы чудо-хакер не соскочил с исполнения секретной миссии — поисков психопата, который может создавать голограммы силой разума.

Ещё Миллер числится потенциальным режиссёром перезапуска «Терминатора», но съёмки этой картины не начнутся раньше следующего года.

«Нейроманта» продюсирует Саймон Кинберг.

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Нейромант
 21 мая 2015 годаКитайский «Нейромант» 7 мая 2010 годаКубический Нейромант 22 января 2009 годаПостеры «Нейроманта»
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